Bilim Kurulu Ã¼yesinden favipiravir aÃ§Ä±klamasÄ± Ä°lacÄ± kullanmÄ±ÅŸ olanlar...

BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ilk sonuÃ§larÄ± yayÄ±nlanan PRESECO Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na gÃ¶re Ã¼lkemizde de pandeminin ilk dalgasÄ±ndan sonra Kovid tedavi protokolÃ¼ne giren "favipiravir" etken maddeli antiviral ilacÄ±n, Kovid 19'da iyileÅŸmeyi hÄ±zlandÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterildi.

Ä°lacÄ±n ABD'deki pazarlamasÄ±ndan sorumlu firmanÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l KasÄ±m ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Faz 3 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ilk sonuÃ§larÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta aÃ§Ä±klandÄ±. Favipiravir'in Kovid-19'daki etkinliÄŸine dair verileri "Ã§ift kÃ¶r kontrollÃ¼ randomize Ã§alÄ±ÅŸma" ile ilk kez ortaya koyan Ã§alÄ±ÅŸmaya ABD, Brezilya ve Meksika'daki 38 merkezden, yaklaÅŸÄ±k 1150 hafif-orta semptomlu Kovid hastasÄ± dahil edildi.

Evde ilaÃ§ tedavisi alan hastalar, klinik araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan uzaktan izlendi. Ancak favipiravir tedavisinin hastalÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirmede bir avantaj saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± ortaya kondu. Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz, "Favipiravir'le ilgili ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ya gÃ¶zlemseldi, ya da az sayÄ±da vaka ile veya plasebo grubu olmayan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ±, heterojen hasta gruplarÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalardÄ±.

PRESECO ile ayaktan tedavi gÃ¶ren hastalar incelendi ve ilk aÃ§Ä±klanan sonuÃ§lara gÃ¶re ilacÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± tedavi etmede Ã§ok da etkin olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterildi. Ãœlkemizde de tedavi protokolÃ¼nden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Åžimdiye dek ilacÄ± kullanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerde ise yan etki aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli bir durum yok" dedi.

"RÄ°SK GRUBUNDAKÄ°LERDE BEN DE KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

SalgÄ±n durumlarÄ±nda pandemik enfeksiyon tedavisinde, "yeniden konumlandÄ±rma" ile kullanÄ±lan bazÄ± tedaviler olabildiÄŸini, elde hiÃ§bir seÃ§enek olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in benzer enfeksiyonlarda etkinliÄŸi ve gÃ¼venliÄŸi gÃ¶sterilmiÅŸ ilaÃ§larla "kÄ±smi etkinlik ihtimali" iÃ§in yapÄ±labildiÄŸini sÃ¶yleyen Prof. Dr. Yavuz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ã–lÃ¼mcÃ¼l salgÄ±nlarda bÃ¼yÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± bekleyecek zaman olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bu ilaÃ§larÄ± kullanmak durumunda kaldÄ±. Hidroksiklorokin bunlardan biriydi, Avrupa ve Amerika'da kullanÄ±lan remdesivir bunlardan biriydi, favipiravir de bunlardan biriydi. Son 6 aya kadar Kovid'de etkili bir ilaÃ§ yok diye hep sÃ¶ylÃ¼yorduk. KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilaÃ§larÄ±n ne kadar etkili olduÄŸunu bilmiyoruz da diyorduk. Bu, gizlenen bir ÅŸey deÄŸil. Ama sonuÃ§ta Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z, kÄ±smi bir etkinliÄŸi bile olsa, Ã¶zellikle risk gruplarÄ±nda bu ilaÃ§larÄ± kullanmak zorundasÄ±nÄ±z. Bu Ã§erÃ§evede favipiravir'i ben de kullandÄ±m risk grubu yÃ¼ksek hastalarda. FaydasÄ± olabileceÄŸine yÃ¶nelik veriler olduÄŸu iÃ§in. Ama genÃ§, Kovid'i aÄŸÄ±r geÃ§irme riski olmayan hastalarda kullanmadÄ±m. Favipiravir ile ilgili ÅŸimdiye kadarki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hepsi ya gÃ¶zlemsel Ã§alÄ±ÅŸma dediÄŸimiz dezavantajlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalardÄ± ya da heterojen hasta gruplarÄ± ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalardÄ±. Bu konudaki esas iki Ã§alÄ±ÅŸmadan biri de bu PRESECO Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±."

"BU Ã‡ALIÅžMA EN GÃœÃ‡LÃœ VERÄ°LERÄ° SUNDU AMA KARARI BAKANLIK VERECEKTÄ°R"

Bir diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n da Ä°ngiltere'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "PRINCIPLE" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸuna iÅŸarete den Prof. Dr. Yavuz, "Onlar da Kovid'de etkili olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± diyelim yÃ¼zde 20-25 olan bu tarz ilaÃ§larla ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Favipiravir de var iÃ§inde. O da devam ediyor binden fazla hastayla. Bu iki Ã§alÄ±ÅŸmada da oral verilen favipiravir ilacÄ±nÄ±n erken dÃ¶nemde ve aÄŸÄ±r olmayan hastalarda, gerÃ§ekten de bu antivirallerin etkili olabileceÄŸi ilk haftalarda kullanÄ±larak inceleniyor. Bu nedenle buradan Ã§Ä±kacak sonuÃ§lar bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok gÃ¼venilirdi. Bu Ã§alÄ±ÅŸmadan birinin ilk sonucu aÃ§Ä±klandÄ± bu hafta ve benim de kafamdaki soru iÅŸaretlerini gideren bir Ã§alÄ±ÅŸma oldu. Benim Bilim Kurulu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum. Bilim Kurulu Ã¼yesiyim ve Bilim Kurulu da bir bilimsel danÄ±ÅŸma kuruludur. Biz bu ilaÃ§larÄ± baÅŸtan beridir Ã§ok yakÄ±ndan izliyorduk. Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±, nerede ne Ã§Ä±ktÄ±, ne tÃ¼r geliÅŸmeler oldu ilaÃ§larla ilgili, Ã§ok yakÄ±ndan izliyoruz, bu bilgileri de paylaÅŸÄ±yoruz. Ama son tahlilde, salgÄ±nÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶netimi saÄŸlÄ±k otoritesi yani SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kontrolÃ¼nde. Benim tahminim, favipiravirin de tedavi rehberinden Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§alÄ±ÅŸma bayaÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ veriler sundu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°LACI KULLANMIÅž OLANLARIN ENDÄ°ÅžELENMESÄ°NE GEREK YOK"

Prof. Dr. Yavuz, ÅŸimdiye dek tedavisinde bu ilacÄ± kullanmÄ±ÅŸ olan hastalarÄ±n endiÅŸeye kapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yleyerek ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±: "Bu ilaÃ§ vÃ¼cutta birikip herhangi bir ÅŸekilde istenmeyen bir sonuca yol aÃ§abilecek bir ilaÃ§ deÄŸil. KullanÄ±lan doz da Ã§ok yÃ¼ksek bir doz deÄŸildi. AslÄ±nda Ã§ok Ã§ok daha yÃ¼ksek dozlarÄ±, RNA virÃ¼slerinin tedavilerinde, mesela Ebola'da kullanÄ±lÄ±yor. Bu dozlarÄ±n 2-3 katÄ± Ã¼stelik. Kovid'de kÄ±sa sÃ¼reli kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, vÃ¼cutta uzun vadeli istenmeyen etkileri olmasÄ± ya da ilaÃ§ birikimi gibi bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil"

Ã–zellikle evde Kovid tedavisi gÃ¶ren hastalarÄ±n kafasÄ±na gÃ¶re ilaÃ§ kullanmamasÄ± gerektiÄŸini bir kez daha vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, uyardÄ±: "Hastalar Ã§ok Ã§eÅŸitli. Komorbiditesi olanlar var, hiÃ§bir risk faktÃ¶rÃ¼ olmayanlar var. Herkes kafasÄ±na gÃ¶re kan sulandÄ±rÄ±cÄ±lar, vitaminler steroidler kullanmamalÄ±. Riskine gÃ¶re gerekiyorsa, hekimin verdiÄŸi tedavileri uygulamalÄ±. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda semptomatik ÅŸikayetleri giderecek ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, aÄŸrÄ± kesiciler dÄ±ÅŸÄ±nda ilaÃ§ Ã¶nermiyoruz"

"Ä°YÄ° HABER, ARTIK ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ° GÃ–STERÄ°LMÄ°Åž Ä°LAÃ‡LAR VAR"

Pandeminin yarattÄ±ÄŸÄ± Ã§aresizlik nedeniyle bu tarz tedaviler bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ±larÄ±nÄ±n hala da kullanÄ±lmaya devam ettiÄŸini belirten Prof. Dr. Yavuz, bir de iyi haber verdi ve "Ama bunun da sonuna geldik. Ä°yi haber bu, mesela yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan monoklonal antikorlar var. Onlar Ã¶zellikle erken dÃ¶nemde oldukÃ§a etkililer. AyrÄ±ca iki tane de antiviral ilacÄ±n gene erken dÃ¶nemde aynen favipiravir gibi oral bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda oldukÃ§a etkili olduÄŸu, gÃ¼venilir Ã§alÄ±ÅŸmalarla gÃ¶sterildi. Åžu anda esas sorun, tabii ki bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu ilaÃ§lara nasÄ±l ulaÅŸabileceÄŸi. Kovid'de etkili olduÄŸu gÃ¶sterilmiÅŸ olan mesela Paxlovid, aslÄ±nda SARS iÃ§in bulunmuÅŸ bir ilaÃ§. SARS kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸmalara kaynak ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ bir daha. Oysa o ilaÃ§ ÅŸu anda raflarda hazÄ±r olsaydÄ±, Ã§aresizlik iÃ§inde kalmadan biz o ilacÄ± kullanÄ±labilir hale gelecektik" dedi.

"ARTIK Ã‡OCUKLARIN DA BULAÅžTIRICI OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUZ"

Pandemideki son durumu da deÄŸerlendiren Prof. Dr. Yavuz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±: "TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± seyrinde maalesef kontrolsÃ¼z bir gidiÅŸ var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vaka sayÄ±larÄ± hala yÃ¼ksek ilerliyor. Elimizde sadece aÅŸÄ± var bu enfeksiyonun bulaÅŸmasÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in. O da bu oranlarla engellenemez. Bir sÄ±kÄ±ntÄ± bu. Ä°kincisi, aÅŸÄ±larÄ±n belli bir sÃ¼resi var, ek doz zamanÄ± gelen herkes aÅŸÄ±lamaya gelmiyor ve onlar da yine enfekte olabilecek gruba katÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor. Enfeksiyon bu ÅŸekilde kontrolsÃ¼z olarak yayÄ±lmaya devam ettiÄŸi iÃ§in de Ã¶lÃ¼mler maalesef 200'Ã¼n altÄ±na inemiyor. AyrÄ±ca maske mesafe kurallarÄ±na hala dikkat etmemiz gerekiyor. DÄ±ÅŸarÄ±da diyelim ki aÃ§Ä±k havada bile olsa, kalabalÄ±k ortamdaysanÄ±z ve mesafeyi de koruyamÄ±yorsanÄ±z, iki metreden daha yakÄ±nsÄ±nÄ±z, oradaki insanlar aÅŸÄ±lÄ± mÄ± deÄŸil mi bilemediÄŸiniz iÃ§in maske kullanmak zorundasÄ±nÄ±z. Ben bÃ¶yle ortamlarda maskemi Ã§Ä±karmÄ±yorum. Yine toplu taÅŸÄ±mada insanlar aÅŸÄ±lÄ± mÄ± deÄŸil mi bilmiyorum ve Ã§ok kalabalÄ±k, mesafeyi koruyamÄ±yoruz, kesinlikle maske kullanÄ±yorum. SalgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda okullar kapalÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n bu kadar bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olabileceÄŸi bilinmiyordu. Ã‡ocuklarÄ±n da aynÄ± oranlarda virÃ¼sÃ¼ saÃ§abileceÄŸini biliyoruz. AÅŸÄ± yaÅŸ grubundaki Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyor. AÅŸÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu sÄ±nÄ±flarda, benim de kÄ±zÄ±m var okula gidiyor, hiÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±lar. Bir Ã§ocuk hasta oldu mesela, diÄŸerlerine bulaÅŸmadÄ± ve gayet gÃ¼zel derslerine devam ettiler"