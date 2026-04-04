Bilecik’te Pelitözü Gölpark’a araç giriş ücretleri zamlandı

Bilecik İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantılarının 3’üncü birleşiminde alınan karara göre, Gölpark’a giriş ücretlerine zam yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporu oybirliği ile kabul edilirken, motosiklet ve ATV’ler için giriş ücreti 20 TL'den 30 TL'ye, otomobil-kamyon-kamyonet-pickup ve karavanların giriş ücreti 50 TL'den 75 TL'ye çıkarıldı. Minibüs 250 TL, midibüs 300 TL ve otobüs 600 TL olarak belirlendi.

Ayrıca kamp ve karavan alanında konaklayacak karavanlar için gülük ücret 600, aylık 7 bin ve yıllık 60 bin TL'ye yükseltildi