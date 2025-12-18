GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bilecik Bozüyük'te otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

18.12.2025 - 00:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (İHA)

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında, arıza sebebiyle yolun kenarında park halinde duran M.V. idaresindeki tıra, A.H.’nin kullandığı 11 AAT 693 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Yetim yaşamını yitirdi, sürücü A.H. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

