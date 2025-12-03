Bilecik Belediyesi'nden suya rekor zam! Yeni fiyatı görenler tepki gösterdi

Bilecik'te içme suyu ücretine yüzde 220 zam yapılırken, 0-15 metreküp arası 5 TL olan ücret 16 TL’ye yükseltildi.

CHP GRUBUNUN OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında içme suyu ücretlerine yapılacak zam öncesi Ücret ve Tarifeler Komisyonundan gelen raporları görüşüldü. Komisyonda gelen rapor doğrultusunda 0-15 metreküp arası 5 TL olan ücret 16 TL’ye yükseltildi. 15-30 metreküp arası 7 TL’den 20 TL’ye, 30 metreküp ve üzeri ise 10 TL’den 25 TL’ye çıkartıldı. Karar, CHP grubunun oyçokluğu ile kabul edilen su ücret tarifesi tepkilere neden oldu.