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Rize'de korkutan anlar: Dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü!

26.07.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Rize'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'na yamaçtan kopan 2 dev kaya düştü.

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1Rize'de korkutan anlar: Dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü!

Olay, öğleden sonra Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan 2 kaya, sahil yoluna düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayayı gören sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

2Rize'de korkutan anlar: Dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü!

İhbarla bölgede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken; Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.