Rize'de korkutan anlar: Dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü!
26.07.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Rize'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'na yamaçtan kopan 2 dev kaya düştü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Olay, öğleden sonra Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan 2 kaya, sahil yoluna düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayayı gören sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.
2
İhbarla bölgede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken; Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.