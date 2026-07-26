Erzurum’un asırlık mirası ehram modern dokunuşlarla geleceğe taşınıyor

4

Yürüttükleri çalışmaların yerel sınırları aşarak Türkiye genelinde ses getirdiğini sözlerine ekleyen Taşbaşı, ehramın artık çok daha geniş bir kitle tarafından tanındığını belirtti. Ürün çeşitliliğinin sınırı olmadığını söyleyen Taşbaşı, "Başladığımız bu çalışmaların artık sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Ehram artık daha fazla biliniyor ve tanınıyor. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Bir anlamda öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Ehramı çeşitlendirdik ve yalnızca kadın giyiminde değil erkek giyiminde de kullanmaya başladık. Çok güzel ceketlerimiz, yeleklerimiz ve farklı tasarımlarımız var. Hem kadın hem erkek giyiminde ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra dekoratif aksesuarlarımız, evlerde kullanılabilecek ürünlerimiz ve ofislerde tablo olarak değerlendirilebilecek Ehram çalışmalarımız bulunuyor. Ayrıca çantalar, aksesuarlar, kadınlar için yakalıklar gibi çok sayıda farklı ürün de üretiyoruz. Sayamayacağımız kadar fazla ürün çeşitliliğine sahibiz" ifadelerini kullandı.Enstitüde üretilen ürünlerin en dikkat çekici yanının özgünlük olduğunun altını çizen Taşbaşı, "Bir diğer önemli özelliğimiz ise her üründen yalnızca bir adet üretmemiz. Ürünlerimizi tescilledikten sonra misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Böylece ortaya çıkan her ürün tamamen kişiye özel hale geliyor" dedi.