GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi
HaberlerGündem Haberleri Bilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi
ABONE OL

Bilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu, başkan vekili oldu.

03.03.2022 - 18:02 | | Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
Bilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk T., mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı. Gizli oy, açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen ilk 2 turda, 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadı. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı 3'üncü tur oylaması yapıldı. Bu oylamada da ilk 2 turda olduğu gibi Tüfekçioğlu'na 15, Kaya'ya 10 oy çıktı. Belediye başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, birlik ve beraberlik içinde hizmet için çalışacağını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

    Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'hayatımız buna bağlı' dedi ve dünyaya duyurdu

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'hayatımız buna bağlı' dedi ve dünyaya duyurdu

    Ukrayna'dan flaş Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

    Ukrayna'dan flaş Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

    Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'hayatımız buna bağlı' dedi ve dünyaya duyurdu

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'hayatımız buna bağlı' dedi ve dünyaya duyurdu

    Sıradaki Haber
    100 bin lira hibe veriliyor! Tarih değişti! Flaş gelişme

    100 bin lira hibe veriliyor! Tarih değişti! Flaş gelişme

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sıradaki Haber