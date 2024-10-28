Bilal Erdoğan, Londra’da ICYF’in düzenlediği panelde konuştu: Türkiye'nin büyük umutları var

Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen “Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panelde konuştu. Panele, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

“KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN YOLLARINI BULMAK ZORUNDAYIZ”

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, geleneksel sporların bu süreçte etkili yöntem olabileceğini dile getirdi. Bilal Erdoğan, “Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var.” diye konuştu.

Konuşmasında, gençlerin kendi kültürlerini gelecek nesillere aktarmasının zorluğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Asıl zorluk, gençlerin kendi kültürlerini miras almalarıdır. Bu, dünyanın her yerinde oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak, kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını bulmak zorundayız. Bu kolay bir iş değil ve basit bir cevabı yok. Belki de geleneksel sporların yeniden canlandırılması, bunu başarmanın bir yolu olabilir.”

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Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada ve 22 ülkede geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ettiklerini belirten Erdoğan, bu sporların, sadece bir yarış değil, kültürel zenginliklerin, dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olduğunu bildirdi.

Erdoğan, kendi kültürünün ve değerlerinin farkında olan gençlerin dünyaya daha fazla katkı sağlayacağını ifade ederek, buna karşın, günümüzde pek çok olgunun, tarihi geçmişi ve öneminden soyutlandığına dikkati çekti.

Bilal Erdoğan, “Bunun çok verimli olmadığı, insanlık için çok faydalı olmadığı kanaatindeyim. Daha fazla kültürel zenginliğin ve kültür temsilinin insanlara daha fazla özgüven aşılayacağına inanıyorum.” dedi.

“DAHA İYİ BİR DÜNYA VE İNSANLIK İÇİN YENİ BİR DÖNGÜ BAŞLAYACAK”

Erdoğan, dünya genelinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, daha iyi bir dünya için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

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“Dünyada olup bitenlere dair bu karamsar bakış açısı, aslında bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmeli. Kolayca pes etmemeli ve ‘Tek bir birey olarak ne yapabilirim?’ diye düşünmemeliyiz. Daha iyi bir dünya ve insanlık için yeni bir döngü başlayacak ve biz de bunun bir parçası olmalıyız.”

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜK UMUTLARI VAR”

Erdoğan, konuşmasında, ayrıca, Avrupa projesi ve Avrupa hissiyatının düşüşe geçtiği değerlendirmesinde bulunarak, “Türkiye kesinlikle yeni bir şeyin parçası ve bu Avrupa projesi kendi kararlarını veren, uluslararası ilişkilerde kendi hareket tarzını belirleyen dinamik Türkiye'den kesinlikle hoşlanmıyor.” dedi.

Türkiye’nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, “Türkiye'nin büyük umutları var. Birçok alanda iddiası var ve bence Türkiye bunu başaracak.” diye konuştu.