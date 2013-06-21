Biber gazı oruç bozar mı? Diyanet açıkladı

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde sıkça kullanılan biber gazının, "orucu bozup bozmayacağı" tartışmasına açıklık getirdi.



"Biber gazı solumanın orucu bozmayacağını" belirten Diyanet, bir de telkinde bulundu ve "Müslümanlar, ibadetlerini riske edecek eylemlerden uzak durmalıdır" dedi.



BOZMAZ AMA KATILMAYIN



Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı dini sorular birimi, 9 Temmuz'da başlayacak Ramazan ayına sayılı gün kala, "biber gazı" konusunda bir fetva açıkladı. "Biber gazını teneffüs etmek orucu bozar mı? Bu durumda ne gibi tedbir almak lazım gelir?" şeklindeki soruya, resmi yoldan yanıtlayan Diyanet'in fetvası şöyle:



"Evde ya da sokakta biber gazına maruz kalan oruçlu kimsenin orucu bozulmaz. Ancak müslüman, ibadetlerini riske edecek eylemler içerisinde bulunmamalıdır."



'MÜSLÜMAN, VURUCU EYLEMDEN UZAKTIR'



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Saim Yeprem de, Diyanet'in "biber gazı fetvası"nı onayladı ve "Biber gazı solumak orucu bozmaz" dedi.



Yeprem, Diyanet'in "eylemlerden uzak durun" şeklindeki telkinine de, "Eylemler vurucu-kırıcı, rahatsızlık verici, huzur bozucu şekilde olursa Müslüman'ın bu tür eylemlerden uzak durması gerekir. Bu hangi yönden ve hangi görüşten gelirse gelsin, İslam dini bunu hoş karşılamaz" diye konuştu.



Polisin orantısız güç kullanmasıyla ilgili eleştirilere de değinen Yeprem, "Orantısız güç denilen kavram üzerinde çok tartışılır. Orantıyı kim belirleyecektir? Bunun ölçüsü nedir? Önemli olan, insana ve topluma zarar vermemektir. Bu hangi yönden ve görüşten gelirse gelsin, olumlu karşılanmaz. Mesela, molotof kokteyli atan birine molotof mu atacaksınız, bombayla mı durduracaksınız? İzafi kavramlar tamamen takdire bağlıdır" diye konuştu.