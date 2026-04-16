Beyoğlu'nda yangın paniği: 2 araç alev alev yandı

16.04.2026 - 12:34Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Beyoğlu'nda sokağa park edilen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki araca da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil demir yığınına döndü.

Beyoğlu'nda sabah saat 06.10 sıralarında bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. 47 yaşındaki Cengiz B.’ye ait park halindeki otomobilin ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı.  Alevler kısa sürede aracın önünde park halinde bulunan Gökyiğit Hamza Ş.’ye (35) ait bir araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ekipler tarafından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle her iki araçta da hasar meydana geldi.

Mardin'de mahalle sakinleri büyük gürültüyle uyandı! Artuklu'da duvarlar çöktü, yollar yarıldı: Tarihi mahallede dev onarım başladı
#Gündem

Mardin'de mahalle sakinleri büyük gürültüyle uyandı! Artuklu'da duvarlar çöktü, yollar yarıldı: Tarihi mahallede dev onarım başladı

2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu: İncir ağacı dikme, 800 asma yaprağı şartı var!
#Gündem

2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu: İncir ağacı dikme, 800 asma yaprağı şartı var!

Karaca Mağarası kapılarını kapattı: Çalışmalar en az 2 ay sürecek
#Gündem

Karaca Mağarası kapılarını kapattı: Çalışmalar en az 2 ay sürecek