Beyoğlu'nda yangın paniği: 2 araç alev alev yandı

Beyoğlu'nda sabah saat 06.10 sıralarında bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. 47 yaşındaki Cengiz B.’ye ait park halindeki otomobilin ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracın önünde park halinde bulunan Gökyiğit Hamza Ş.’ye (35) ait bir araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ekipler tarafından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle her iki araçta da hasar meydana geldi.