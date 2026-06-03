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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

03.06.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.46 km olarak açıklanırken yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

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