Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
03.06.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:
AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.46 km olarak açıklanırken yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-03
Saat:13:12:07 TSİ
Enlem:37.51278 N
Boylam:37.23889 E
Derinlik:12.46 km
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