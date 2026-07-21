Eskiden günler sürüyordu, şimdi sadece 2 saatte bitiyor! Doğu Anadolu'nda çayır biçiminde büyük dönüşüm

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Yıllardır çayır biçimi yapan bölge üreticileri, tarımdaki bu değişimi şu sözlerle özetledi:"Eskiden tırpan ve tırmıklar adeta insanların sırtına binerdi, çok büyük bedensel güç gerekirdi. Şimdi ise tam tersi oldu; insanlar makineli tırpanlara ve tırmıklara biniyor. Bu durum çalışmalarımızı çok daha seri hale getirdi. Yağışlar yüzünden sezona geç başladık ama makineler sayesinde kayıp zamanı hızla telafi ediyoruz."Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, bölge genelinde kışlık yem hazırlığı ve çayır biçme mesaisinin yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.