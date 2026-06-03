Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

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Yetkililer, yangın sezonu boyunca tüm personelin koruyucu ekipman kullanımına azami özen göstermesi gerektiğini vurgularken, gerçekleştirilen tatbikatın olası afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını belirtti.Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 'Yeşil Vatan'ın korunması için görev yapan tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılının yangınsız ve hasarsız geçmesi temennisinde bulundu.