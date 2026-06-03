GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

03.06.2026 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Orman Deposunda düzenlenen yangın tatbikatında, orman teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

1Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapılan tatbikata Bölge Müdürü Zafer Kızıl ile müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme ekipleri katıldı.

2Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

Tatbikat kapsamında ekipler, olası orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak çalıştı. Eğitimlerde koordinasyon, müdahale hızı, ekip çalışması ve iş güvenliği konularına dikkat çekildi.

3Mersin'de hazırlığı gerçek gibi oldu: Mezitli'de heyecan doruktaydı

Yetkililer, yangın sezonu boyunca tüm personelin koruyucu ekipman kullanımına azami özen göstermesi gerektiğini vurgularken, gerçekleştirilen tatbikatın olası afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını belirtti.Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 'Yeşil Vatan'ın korunması için görev yapan tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılının yangınsız ve hasarsız geçmesi temennisinde bulundu.