Beyoğlu'nda korkutan kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
17.04.2026 - 14:58Güncellenme Tarihi:
İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilin minibüse çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. 5 kişinin yaralandığı kazada minibüs ancak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken trafik normale döndü.
Korkutan kaza, İmrahor Caddesi'nde saat 12.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin çarptığı yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi Kağıthane istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.