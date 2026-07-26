Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda havadan denetim! Giriş yasağını delenlere para cezası verildi

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Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabancayla, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 6 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan, 1 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.