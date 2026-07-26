Burası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor
26.07.2026 - 11:00Güncellenme Tarihi:
Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz, yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Turkuaz renkteki göl suyu ve Süphan Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık manzara, ilçeyi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor.
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37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adilcevaz'da halk plajları, mesire alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, gölün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor. İlçeye gelen tatilciler, sahillerin temizliği ve doğal güzelliğinin Ege kıyılarını aratmadığını belirtiyor.
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Ziyaretçilerden Mazlum Çelik, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer de bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını ve yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyor" dedi.