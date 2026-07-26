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GündemBurası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor
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Burası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor

26.07.2026 - 11:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz, yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Turkuaz renkteki göl suyu ve Süphan Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık manzara, ilçeyi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor.

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1Burası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Adilcevaz sahillerinde hareketlilik de gözle görülür şekilde yükseldi. Serinlemek isteyen vatandaşlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

2Burası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor

37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adilcevaz'da halk plajları, mesire alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, gölün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor. İlçeye gelen tatilciler, sahillerin temizliği ve doğal güzelliğinin Ege kıyılarını aratmadığını belirtiyor.

3Burası ne Akdeniz ne de Ege! Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı tatilci akınına uğruyor

Ziyaretçilerden Mazlum Çelik, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer de bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını ve yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyor" dedi.