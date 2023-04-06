Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi.

Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

TAMAMEN YIKILDI

Metruk Bina, çevrede alınan önlemlerin ardından çöktü. Binanın yıkımı sırasında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

5 KATLI BİNADAKİ ÇÖKMEYLE İLGİLİ İBB'DEN AÇIKAMA

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binadaki kısmi çökmeyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında koruma kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz" dedi.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

"3 BİN 500'E YAKIN BU TARZ TEHLİKE İÇEREN YAPI VAR"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Kemeraltı Caddesi'nde tarihi binada bir çökme tehlikesi söz konusu. Şu an bütün görevli arkadaşlarla buradayız. Ne yazık ki çok aktif kullanılan tramvayın da geçtiği bir alan. Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında koruma kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz. Biz bu süreç içerisinde İBB miras olarak İBB'nin gerekli birimleri olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Son olarak 2023 Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibini koruma kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önleminin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk. Ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda koruma kurulu tarafından hem kanuni hükümlülükleri hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi. Ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz. İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike. Bugün bu tehlikeyi yaşıyoruz. Yarın başka bir cadde üzerinde başka bir mahallede benzer tehlikeler yaşayabiliriz. 3 bin 500'e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul'un çözmesi gerekiyor. Hepimiz için geçmiş olsun. Gerekli müdahalenin yapılması için koruma kurulu kararını bekliyoruz" dedi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Beyoğlu'nda kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan, "Yıkım 2863 yasa kapsamında koruma kurulu kararına göre oluyor. Yani koruma kurulu bir karar alacak. O çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız" dedi.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak durduruldu. Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

"YAPI 1999 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ"

Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan "Şu andaki yapı Kemeraltı Caddesi üzerinde 127 ada 4 parselde tescilli eski eser yapı, 1999 yılında tescil edilmiş ve 2016 yılında da koruma kurulunca projeleri uygun bulunarak belediyelerimizce yapı ruhsatı düzenlenen bir yapı. Dönem içinde de değişik zamanlarda ruhsat yenilemesi yapılan bir yapı. Bugün sabah 06.30 sıralarında gelen şikayet üzerine yerine gelindiğinde orta kısmında geniş bir çökme olduğu ve döşemelerde çökme olması üzerine belediyemiz ekibince teknik raporu düzenlenerek konu değerlendirmek üzere koruma kuruluna iletildi. Ve koruma kurulundan gelecek karar doğrultusunda da işlemlere devam edilecek. Konu sabah gerçekleşti. Biz de teknik raporu tuttuk. Zaten bu bina restorasyon ruhsatı olan bir yapı. Yani eski eser tescili. Oradan gelecek karar doğrultusunda da olabilir, söküm doğrultusunda da, ona göre uygulamalara devam edeceğiz. Dönem içinde herhalde ruhsat yenilemeler yapılmış. Proje değişikliği ya da şantiye şeklinde değişiklikler olmuş. En son 2020 'de tekrar bir ruhsat yenilemesi yapmış" dedi.

"PROJE GÖRÜNÜMÜNDE OTEL PROJESİ GÖZÜKÜYOR"

Karaaslan, kuruldan çıkacak karara göre hareket edileceğini belirterek, "Asma çalışmaları yapılmış. Bir şekilde kısmen de olsa çalışma yapmış ama herhalde maddi ya da farklı bir şekilde beklemiş. Proje görünümünde otel projesi gözüküyor. Yıkma konusu 2863 yasa kapsamında koruma kurulu kararına göre oluyor. Yani koruma kurulu bir karar alacak. O çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya da ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurul kararları var. Zaten yapı restorasyon ruhsatı olan bir yapı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili de mal sahibi en son bundan bir 15-20 gün için önce tebligat yapıldı. Yani gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve ilgili tebligatımız da var" diye konuştu. (DHA)