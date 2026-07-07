Beylikdüzü'nde zincirleme kazaya polis de karıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle sol şeritte duran 34 PRA 694 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, diğer sürücüleri uyarmak amacıyla yol üzerine jant bıraktı. Bu sırada 34 BVT 902 plakalı otomobilin sürücüsü, yoldaki jantı farkederek yavaşladı. Arkadan gelen 34 CEM 219 plakalı elektrikli otomobil ise önündeki araca çarptı.

Kazanın ardından aniden duran araçları fark edemeyen polis aracıda elektrikli otomobile arkadan çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen elektrikli otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.