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Beylikdüzü'nde metrobüs şoförüne metrobüs çarptı

Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.02.2024 - 08:20 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Beylikdüzü'nde metrobüs şoförüne metrobüs çarptı

Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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