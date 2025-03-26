Beylikdüzü Başkanvekili olarak Serkan Çebi seçildi

Beylikdüzü Belediyesi’nde başkanvekili seçimi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı.

CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday gösterdi. Meclis’te yapılan oylamayla Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili olarak seçildi.