Beykoz'da feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı

19.02.2026 - 07:48

Kaynak: DHA

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı..

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 54 AHJ 028 plakalı kamyon, 48 YK 895 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazadan dolayı trafiği iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

