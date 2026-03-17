GündemBeykoz'da dron destek verdi: 58 sürücü cezadan kaçamadı
HaberlerGündem Haberleri Beykoz'da dron destek verdi: 58 sürücü cezadan kaçamadı

Beykoz'da dron destek verdi: 58 sürücü cezadan kaçamadı

17.03.2026 - 10:05Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beykoz'da dron destek verdi: 58 sürücü cezadan kaçamadı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde polis ekipleri denetimdeydi. Dron destekli denetimde 58 sürücü cezadan kaçamadı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Kuzey-Güney katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde 'Hatalı şerit değiştirmek (kaynak yapmak)', 'Yaya geçidi ihlali', 'Seyir halinde cep telefonu kullanımı', 'Ters yönde araç kullanma', 'Hatalı park', 'Trafik işaret ve levhalarına uymama' gibi kural ihlalleri tespit edildi.

Beykozda dron destek verdi: 58 sürücü cezadan kaçamadı

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 58 sürücüye 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

