Tekirdağ'da acil durum: 5 bin 208 noktaya müdahale edildi

1

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 11 ilçede yürütülen vektör ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, halk sağlığını korumaya yönelik etkin mücadele yaz boyunca devam edecek. 1 Mart-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, sivrisineklerin üreme alanı olarak belirlenen 5 bin 208 noktada biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde, en fazla 15 gün arayla ilaçlanan bu alanlarda toplam 103 litre biyosidal ürün kullanıldı.