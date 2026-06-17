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Tekirdağ'da acil durum: 5 bin 208 noktaya müdahale edildi

17.06.2026 - 12:14Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer zararlılarla mücadelesini kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

1Tekirdağ'da acil durum: 5 bin 208 noktaya müdahale edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 11 ilçede yürütülen vektör ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, halk sağlığını korumaya yönelik etkin mücadele yaz boyunca devam edecek. 1 Mart-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, sivrisineklerin üreme alanı olarak belirlenen 5 bin 208 noktada biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde, en fazla 15 gün arayla ilaçlanan bu alanlarda toplam 103 litre biyosidal ürün kullanıldı.

2Tekirdağ'da acil durum: 5 bin 208 noktaya müdahale edildi

Vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler doğrultusunda riskli bölgelerde hızlı müdahaleler gerçekleştirilirken, 56 yeşil alanda ilaçlama yapıldı. Ayrıca 167 kemirgen, 251 hamamböceği, 4 pire ve 33 kene ilaçlaması gerçekleştirildi. Bununla birlikte çöp konteynerleri, rögarlar ve zararlıların üreme alanları düzenli olarak ilaçlanarak halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı etkin mücadele sürdürülüyor.

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3Tekirdağ'da acil durum: 5 bin 208 noktaya müdahale edildi

Dere, gölet, bataklık, su birikintileri ve çeşme çevreleri gibi sivrisinek oluşumuna elverişli alanlarda düzenli olarak larva mücadelesi yürütülürken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü tarafından dere ıslah çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarla vektörle mücadele etkin şekilde sürdürülüyor.