Beykozâ€™da PoyrazkÃ¶y ve Anadolu Feneri bÃ¶lgelerinde ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Havadan ve karadan mÃ¼dahale ile Anadolu Feneriâ€™ndeki yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, PoyrazkÃ¶yâ€™deki yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

Beykozâ€™da PoyrazkÃ¶y ve Anadolu Feneri bÃ¶lgelerinde olmak Ã¼zere iki farklÄ± noktada saat 15.45 sÄ±ralarÄ±nda ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡evreye yayÄ±lan yoÄŸun dumanÄ± fark eden vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

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YangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine ulaÅŸmamasÄ± iÃ§in itfaiye tarafÄ±ndan havadan ve karadan mÃ¼dahale edildi. Anadolu Feneriâ€™nde Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiyenin mÃ¼dahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. PoyrazkÃ¶yâ€™de Ã§Ä±kan yangÄ±na ise mÃ¼dahale devam ediyor.

SULTANGAZÄ°'DE AÄžAÃ‡LARA SIÃ‡RAYAN YANGINDA 3 EV TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

ZÃ¼beyde HanÄ±m Mahallesi'nde saat 15.20 sÄ±ralarÄ±nda boÅŸ arazide baÅŸlayan yangÄ±n aÄŸaÃ§lara sÄ±Ã§radÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YangÄ±n Ã§Ä±kan alanÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan 3 ev Ã¶nlem amaÃ§lÄ± tahliye edildi. YangÄ±na itfaiye ekipleriyle birlikte polis ekipleri de TOMA'larla mÃ¼dahale etti. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, mahalleli 40 dereceyi aÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan bunalan ekiplere, soÄŸuk su ve meÅŸrubat ikram etti.

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"BENDE ELÄ°MDEN GELÄ°ÄžÄ° KADAR SU VERMEYE Ã‡ALIÅžTIM"

Olay yerine gelen ekiplere su ve meÅŸrubat yardÄ±mÄ± yapan Fikret TokgÃ¶z, "AÅŸaÄŸÄ±daki derede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Milletin evlerde yakÄ±ndaydÄ±, burada sÄ±kÄ±ntÄ± olacaktÄ±. Ä°tfaiyeyi aradÄ±k, 5-6 dakikada geldiler. Bende elimden geldiÄŸi kadar, su vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m meÅŸrubat aldÄ±m" dedi.