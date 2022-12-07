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Beştepe'de Erdoğan başkanlığında Anayasa toplantısı

Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.

07.12.2022 - 16:16 |
Beştepe'de Erdoğan başkanlığında Anayasa toplantısı

Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence hazırlığı çalışmaları tamamlanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini açıklamıştı.

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