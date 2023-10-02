Beşiktaş'ta yerinden kopan kaya parçaları istinat duvarını yıktı evlere zarar verdi

Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı.

Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı. Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu.

Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

"YIKILAN EV OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"

Evi zarar gören mahalle sakinlerinden Murat Ayaksız “Bu gördüğünüz kaya parçaları kopunca, boşta olan ne varsa bütün mahalleye götürdü. Mahalleyle ilgisi yok ama mahalle şu an çok mağdur durumda. Çok şükür bir can kaybı falan olmadı.

Çok yağmur yağdı, muhtemelen yukarı mahallenin suyu da geldi. Kayaları muhtemelen oynattı, parçaladı. Gördüğünüz gibi çok büyük kütle var aşağıda. Caddeye kadar inen kütleler var. İki, üç ev zarar gördü ufak çaplı.

Evlerin önünden aldı götürdü ama yıkılan ev olmadı çok şükür. Sadece kömürlük, yol gibi, doğalgaz vesaire hep zarar gördü. Doğalgazı zarar gördüğü için ben koştum ana vanadan kapattım" dedi. Kayaların bulunduğu alanda daha önceden evler olduğunu belirten Ayaksız

“Bu gördüğünüz yer mahalleydi bundan önce. Bu kayalar, 40-45 sene önce düştüğü zaman bu mahalleyi kaldırdılar tehlikeli diye. Önlem alınmadan bıraktılar böyle. Herhangi bir önlem alınmadan bıraktılar, 50 sene sonra bu olay oldu" diye konuştu.

"TAŞLAR DÜŞTÜ"

Evlerinin kömürlüğü yıkılan Ahmet Can Güngör ise şunları söyledi: Uyuyordum, tak diye ses geldi, yataktan hopladım. Sonra baktım duvar gitti. Sonra taşlar düştü, sonra patladı.