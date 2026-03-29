Beşiktaş’ta uykuda yakalayan alevler: 4 katlı binada gece yarısı paniği!

Beşiktaş Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada gece saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet güçleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Yoğun dumanın merdiven boşluğunu sarması üzerine, üst katlarda oturan bina sakinleri büyük panik yaşadı. Ekiplerin kontrolünde apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın diğer dairelere ve üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen iki vatandaş, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.