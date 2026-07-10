GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı
HaberlerGündem Haberleri Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

10.07.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari'de doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Cennet Cehennem Vadisi, ziyaretçi akınına uğradı.

1Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

Sabahın erken saatlerinden itibaren vadiye gelen yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzaraların tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çekti. Serin havası, etkileyici kaya oluşumları ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Cennet Cehennem Vadisi, özellikle yaz aylarında bölgenin en çok ilgi gören turizm noktalarından biri haline geldi.

2Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

Rehber Ali Suat Özdinç, yoğunluk nedeniyle bazı yürüyüş güzergâhlarında zaman zaman kalabalık oluştuğunu belirterek, ziyaretçilerin doğanın korunması konusunda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Bölgeye ilk kez gelen birçok kişinin vadinin beklediklerinden çok daha etkileyici olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Özdinç, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

İzmir'den gelen Nilgün Emir Yanıkoğlu, "İzmir'den geliyoruz. Gerçekten mükemmel bir yer. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz doğası ve büyüleyici atmosferiyle yerli turistlerin gözde rotaları arasında yer almaya devam ediyor" dedi.