Yaz sıcağında bir doğa harikası: Cennet cehennem vadisi ziyaretçi akınına uğradı

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Rehber Ali Suat Özdinç, yoğunluk nedeniyle bazı yürüyüş güzergâhlarında zaman zaman kalabalık oluştuğunu belirterek, ziyaretçilerin doğanın korunması konusunda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Bölgeye ilk kez gelen birçok kişinin vadinin beklediklerinden çok daha etkileyici olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Özdinç, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.