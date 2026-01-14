Beşiktaş'ta sabah saatlerinde korku dolu anlar: Alev alev yandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde sabah saatlerinde alevlerin yükselmesiyle panik dolu anlar yaşandı. Kuruçeşmede bulunan bir restoranın müştemilat bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Ahşap ve yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, müştemilatı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, boğaz hattının birçok noktasından görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.