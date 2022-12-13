GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu! 16 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu! 16 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

13.12.2022 - 13:33 | | Derya EVREN / İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu! 16 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan Operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

MURAY HAZİNEDAR ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Asansörde kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı

    Asansörde kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı

    İş birliğinin birinci yılına özel kutlama

    İş birliğinin birinci yılına özel kutlama

    6 yaşındaki kız çocuğuna istismar skandalında yeni gelişme!

    6 yaşındaki kız çocuğuna istismar skandalında yeni gelişme!