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Berfin Zilan ve Bazel Zagros öldürüldü!

MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2’sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

22.04.2022 - 15:08 | | İHA
Berfin Zilan ve Bazel Zagros öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, geçen yıl 9 Aralık'ta 3 askeri şehit eden terörist grubun arasında yer aldığını duyurdu. Yazılı açıklamada; Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık'ta Irak’ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde şehit düştüğü anımsatıldı. Bölgede tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu ve ilk anda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, 3 askeri şehit eden terörist grubunun içinde yer aldığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

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