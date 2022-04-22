Berfin Zilan ve Bazel Zagros öldürüldü!
MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2’sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, geçen yıl 9 Aralık'ta 3 askeri şehit eden terörist grubun arasında yer aldığını duyurdu. Yazılı açıklamada; Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık'ta Irak’ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' bölgesinde şehit düştüğü anımsatıldı. Bölgede tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu ve ilk anda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, 3 askeri şehit eden terörist grubunun içinde yer aldığının belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.