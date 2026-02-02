Berat Kandilinde 100 rekat nafile namaz rehberi: Bölüm bölüm kılınışı, niyeti ve rivayet edilen fazileti

Haberin Devamı

Berat Kandili, duaların kabul olduğu, kaderlerin yeniden yazıldığı ve ilahi rahmetin sağanak gibi yağdığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu geceyi en yüksek manevi verimle geçirmek isteyen vatandaşlar için 100 rekatlık nafile namaz (Salat-ül Hayr) büyük önem taşıyor.

1. Bölüm: Berat Gecesi Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Niyet, her ibadetin ruhudur. 100 rekatlık nafile namaza şu şekilde niyet edilebilir:

"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya."

"Niyet ettim Allah rızası için Hayır Namazını kılmaya."

Eğer özel bir isteğiniz veya tövbeniz varsa niyetten sonra bunu kalbinizden geçirebilirsiniz.

2. BÖLÜM: 100 REKATLIK NAMAZIN ADIM ADIM KILINIŞI

Bu namaz, diğer nafile namazlardan farklı bir tertibe sahiptir:

Selam Sayısı: Genellikle 2 rekatta bir selam verilerek kılınması en faziletli olanıdır. Ancak 10 rekatta bir selam vererek de kılınabilir.

Sure Sıralaması: Her rekatta 1 Fatiha Suresi okunduktan sonra 10 adet İhlas Suresi (Kul hüvallahü ehad...) okunur.

Toplam Hesap: 100 rekatın sonunda toplamda 1000 adet İhlas Suresi okunmuş olur. Bu yüzden bu namaza "1000 İhlaslı Namaz" da denilmektedir.

3. BÖLÜM: RİVAYET EDİLEN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

İslam büyükleri ve alimleri, bu namazı kılan kimseler için müjdeler rivayet etmiştir. Berat Gecesi 100 rekat namaz kılmanın faziletleri hakkında şunlar zikredilir:

Kulun o gece rızık kapılarının açılmasına vesile olur.

Kalbin manevi kirlerden arınmasını sağlar.

Tevbe kapısını aralar ve geçmiş günahların bağışlanması için bir şefaatçi hükmündedir.

Not: Eğer 100 rekatı bitirmeye fiziksel gücünüz yetmiyorsa, 10 rekat kılıp her rekatta 100 İhlas okuyarak da aynı manevi hesaba ulaşabileceğiniz belirtilmiştir.

4. BÖLÜM: NAMAZ SONRASI YAPILACAK DUALAR

Namaz tamamlandıktan sonra hemen dünyevi işlere dönmemek, bir süre seccade üzerinde kalarak;