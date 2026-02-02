Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, niyeti nasıl edilir, fazileti nedir?

Haberin Devamı

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili geldi çattı. "Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir?" sorularının yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Berat Kandili orucu hakkında merak edilenler...

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? (2026)

İslam aleminde af ve mağfiret gecesi olarak bilinen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; kandil günü ve ertesi günü oruç tutulması faziletlidir.

Asıl Oruç Günü: Kandilin olduğu günün sabahında oruca başlanır ve akşam ezanıyla iftar edilir.

Kandilin olduğu günün sabahında oruca başlanır ve akşam ezanıyla iftar edilir. Tavsiye Edilen: Peygamber Efendimiz (S.A.V), Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde (Eyyam-ı Biyz - Aydınlık Günler) oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Evet, Berat Kandili'nde oruç tutulması dinen çok faziletli görülmüştür. Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun."

BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL EDİLİR?

Oruç ibadetinde niyet esastır. Niyetin kalben yapılması yeterli olsa da dil ile ikrar edilmesi menduptur. Berat orucu için şu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Berat Kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle ya Rabbi!"

Eğer kaza orucu niyetine tutulacaksa; "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım en son Ramazan orucunun kazasını tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.