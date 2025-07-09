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‘Benim evlenir misin?’ Endonezya’daki şaka Rize’de nasıl gerçek oldu?

09.07.2025 - 14:01Güncellenme Tarihi:
‘Benim evlenir misin?’ Endonezya’daki şaka Rize’de nasıl gerçek oldu?

Rizeli Faruk Tibikoğlu'nun Endonezya tatili, bir şakayla hayatının aşkını bulduğu unutulmaz bir maceraya dönüştü. Kaldığı otelde tanıştığı işletmeci Anitasari'ye espriyle "Benimle evlenir misin?" diyen Tibikoğlu, bu şakanın ardından gelişen bir aşk hikayesiyle Endonezya'da nikah masasına oturdu. Şimdilerde Rize'de düğün yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

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Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Faruk Tibikoğlu, tatil için Endonezya'ya gitti. Kaldığı apartta bir tadilat esnasında tanıştığı işletmeci Endonezyalı Anitasari'yle sohbet etmeye başladı.

‘Benim evlenir misin’ Endonezya’daki şaka Rize’de nasıl gerçek oldu

Sohbetleri aşka dönüşen çift Rize'nin Pazar ilçesinde dünya evine girdi. İlk olarak Endonezya'da nikah kıyan çift sonrasında Rize'de gerçekleşen düğün töreniyle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

‘Benim evlenir misin’ Endonezya’daki şaka Rize’de nasıl gerçek oldu

Kendisinin eşine şaka amaçlı ‘Benimle evlenir misin?' dediğini ve sürecin Endonezya'da nikah Türkiye'de düğüne kadar geldiğini dile getiren damat Faruk Tibukoğlu, "Eşim Endonezya Cakarta'dan. Geçen Ramazan Bayramı'nda tatile gitmiştim ve orada kaldığım apartta rezervasyon yaptırmıştım. Orayı işleten eşim oradaydı. Şakasına ‘Ben evlenmek istiyorum, sen evli misin?' falan dedim. ‘Yok bekarım' dedi şakasına ‘Peki benimle evlenir misin?' dedim o da ciddiye aldı ve ilişkimiz öyle devam etti. Yaklaşık bir hafta için de orada işlemleri yaptık, ondan sonra da nikah için gün aldık. Endonezya'da Mayıs'ın 9'unda evlendik. Eşim burayı çok beğendi yemekler olsun her şeyi beğendi. Ben oraya gittiğimde çok zorlandım yemek yiyemedim ekmekleri yok mesela çoğu zaman aç kaldım. Kahvaltı kültürü yok ama kendisi burada bizden daha çok benimsedi. Düğünümüz bu gece, biz orada nikahlanmıştık zaten. Burada da düğün yapalım dedik. Bugün de bu mutluluğumuzda sizlerle beraberiz. Şimdilik burada kalacağız İzmir'de yaşarız herhalde, düşüncemiz o. Türkiye'de kalacağız" dedi.

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‘Benim evlenir misin’ Endonezya’daki şaka Rize’de nasıl gerçek oldu

Türkiye'nin hoşuna gittiğini ve ülkesine göre çok farklı bir kültür olmasına rağmen Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Endonezyalı Gelin Anitasari, "Burayı gerçekten çok beğendim hoşuma gitti. Kendi ülkeme göre çok farklı bir kültür. Türk insanları gerçekten çok sıcakkanlı benim ülkem gibi, Endonezyalılar gibi çok sıcakkanlı, yardımsever" ifadelerini kullandı.

Çiftin Pazar ilçesinde gerçekleşen düğünü yoğun ilgi gördü.

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