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GündemBeline kadar kara battı! Yaban hayvanları için soğuğa aldırmadı!
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Beline kadar kara battı! Yaban hayvanları için soğuğa aldırmadı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, yaban hayvanlar aç kalmasın diye dağ, tepe, ova demeden soğuk havaya rağmen beline kadar karda yürüyerek doğaya ekmek bıraktı.

13.02.2022 - 09:32 |
Beline kadar kara battı! Yaban hayvanları için soğuğa aldırmadı!

Kış mevsimin başlamasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları için harekete geçen Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, ilçenin tüm bölgelerini gezerek yaban hayvanlara yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Hiçbir canlının olumsuz hava şartlarından dolayı ölmesine gönüllerinin razı gelmediğini dile getiren Başkan Cebrail Çelik, “Kış mevsimi boyunca dağ, tepe ve ova demeden her yere yiyecek bırakmak için çaba gösteriyoruz. Hiçbir şeye bakılmaksızın bele kadar kara girerek zorlu kış süreci geçiren yaban hayvanları için her yere ekmek bıraktık. Bize her zaman bu hayırseverliğini eksik etmeyen Burçak Ekmek Fırını Fabrikasına teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar Allah rızası için hiçbir şey gözetmeden bize desteklerini eksik etmediler. Bizde bu ekmekleri her şekilde doğaya getirip bırakıyoruz. Bizde Allah rızası için elimizde geleni yapacağız. Herkes bu konuda duyarlı olsun, her canlının yaşama sorumluğu bize aittir” dedi.

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