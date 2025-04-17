Beklenen haber geldi: Dijital Telif Yasası haziranda geliyor

Dijital Telif Yasası için bekleyiş sürüyor. Yayıncılar, arama motorları, video ve sosyal medya platformlarının dünyadaki örneklerde olduğu gibi Türkiye'de de telif ödemesi yapmasını istiyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda başlayan süreç artık son aşamaya geldi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yayıncıların sorununu çözecek çalışmayı ufak detaylar dışında tamamladı. Kamu kurumlarının ortak bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; TBMM tatile girmeden Dijital Telif Yasası çıkacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haziran ayında Dijital Telif Yasası’nın çıkmasının planlandığını söyledi.

TASLAK TAMAMLANDI

Milliyet'te yer alan habere göre; Dijital yayıncıların arama motorları, video ve sosyal medya platformlarından haklarını almak için başlattıkları mücadele son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Taslak çalışma tamamlandı. Kamu kurumlarının konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının kısa sürede yapılacağı belirtiliyor.

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YAYINCILARA MÜJDE: DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK

Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak.” dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

YAYINCILAR NE İSTİYOR?

Başta Google olmak üzere, video ve sosyal medya platformları, dijital ve televizyondaki reklam pastasından gün geçtikçe daha fazla pay almakta. Yani reklamveren bu mecralara doğru yönelimi artırıyor. Bu durum trafik ve izlenmenin maddi kaynağa dönmemesi ile oluşan gelir pastasındaki daralma nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Yasa'nın çıkarılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Google ve diğer uluslararası mecraların, yayıncılara reklam karşılığındaki verdikleri pay gün geçtikçe erimekte ayrıca bu mecraların yayıncılar üzerinden ne kadar para kazandıkları bilinmiyor. Bu sorun ülkemizde sektörün gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oldu.

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Amerika odaklı bu mecralar algoritma ile ilgili de bilgi vermemekle birlikte sık sık yayıncılarımızı arama sonuçlarında göstermeyerek, trafik akışını keserek gelir konusunda ciddi zarara sokuyor.

Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayan kurum ve kuruluşlar da yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.