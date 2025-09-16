BEDAŞ fatura sorgulama nasıl yapılır?
BEDAŞ ile elektrik fatura borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte tüm bilinmesi gerekenler.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda milyonlarca aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), abonelerinin fatura işlemlerini kolayca yapabilmesi için online hizmetler sunuyor. Pek çok kullanıcı, BEDAŞ'ın ne anlama geldiğini bilmediği için fatura sorgulama sırasında kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Ancak birkaç basit adımla BEDAŞ fatura sorgulama işlemini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.
BEDAŞ nedir?
Açılımı Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olan BEDAŞ, 1970 yılından beri İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlıyor. 2013 yılında özelleştirilen şirket, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 3 bin 575 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. 5,5 milyonu aşan abone sayısıyla sektöründe lider konumda olan BEDAŞ, yılda yaklaşık 29 milyar kWh elektrik dağıtımı yapıyor. Şirket, bölgenin artan elektrik ihtiyacını kesintisiz, kaliteli ve verimli bir şekilde karşılamak amacıyla şebeke iyileştirme ve yeni tesis kurma yatırımlarına devam ediyor.
BEDAŞ fatura sorgulama nasıl yapılır?
BEDAŞ aboneleri, fatura bilgilerini online olarak kolayca sorgulayabilirler. Kafa karışıklığı yaşamadan fatura sorgulama işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- İlk olarak BEDAŞ'ın online işlem merkezi olan https://oim.ckbogazici.com.tr/odeme/ web adresini ziyaret edin.
- Açılan sayfada, faturanızın üzerinde yer alan Hesap Numarası (Abone Numarası) bilgisini ilgili alana doğru bir şekilde girin.
- Güvenlik doğrulaması için "Ben robot değilim" seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyin.
- Son olarak, sağ tarafta bulunan "Gönder" butonuna tıklayarak fatura bilgilerinize ulaşabilirsiniz.