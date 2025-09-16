BEDAŞ fatura sorgulama nasıl yapılır?

Haberin Devamı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda milyonlarca aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), abonelerinin fatura işlemlerini kolayca yapabilmesi için online hizmetler sunuyor. Pek çok kullanıcı, BEDAŞ'ın ne anlama geldiğini bilmediği için fatura sorgulama sırasında kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Ancak birkaç basit adımla BEDAŞ fatura sorgulama işlemini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.

BEDAŞ nedir?

Açılımı Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olan BEDAŞ, 1970 yılından beri İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlıyor. 2013 yılında özelleştirilen şirket, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 3 bin 575 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. 5,5 milyonu aşan abone sayısıyla sektöründe lider konumda olan BEDAŞ, yılda yaklaşık 29 milyar kWh elektrik dağıtımı yapıyor. Şirket, bölgenin artan elektrik ihtiyacını kesintisiz, kaliteli ve verimli bir şekilde karşılamak amacıyla şebeke iyileştirme ve yeni tesis kurma yatırımlarına devam ediyor.

BEDAŞ aboneleri, fatura bilgilerini online olarak kolayca sorgulayabilirler. Kafa karışıklığı yaşamadan fatura sorgulama işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: