BEDAŞ çalışma saatleri nedir? BEDAŞ hafta sonu açık mı? (2025)

Haberin Devamı

Elektrik faturalarının ödenmesinden arıza bildirimlerine kadar birçok konuda hizmet veren ve yaklaşık 5 milyon aboneye sahip olan BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), vatandaşların ofislerine bireysel işlemleri için en sık başvurduğu kurumlardan biridir. Bu nedenle BEDAŞ’ın çalışma saatleri, öğle arası ve hafta sonu açık olup olmadığı gibi bilgiler, vatandaşların işlerini aksatmadan planlayabilmeleri için büyük önem taşıyor.

BEDAŞ nedir?

BEDAŞ, "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi"nin kısaltmasıdır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, başta Avcılar, Sefaköy, Bayrampaşa ve Çağlayan olmak üzere birçok bölgedeki elektrik dağıtım, abonelik işlemleri, fatura tahsilatı ve arıza müdahale gibi hizmetleri yürüten önemli bir elektrik dağıtım şirketidir. Yaklaşık 5 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, bölge müdürlükleri ve vezneleri aracılığıyla vatandaşlara doğrudan ulaşıyor.

BEDAŞ'ın bölge müdürlükleri ve vezneleri, 2025 yılı için belirlenmiş standart çalışma saatlerine tabidir. BEDAŞ çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08:30 ile akşam 18:00 arasındadır ancak bu süre kesintisiz değil. Personelin öğle arası nedeniyle vezneler belirli bir süreliğine hizmet vermiyor. Resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında ise BEDAŞ vezneleri kapalıdır.

BEDAŞ vezneleri kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BEDAŞ vezneleri açılış saati: BEDAŞ vezneleri, hafta içi her gün sabah 08:30'da açılır. Bu saatten önce gelen vatandaşların herhangi bir işlemi yapılamıyor.

BEDAŞ vezneleri, hafta içi her gün sabah 08:30'da açılır. Bu saatten önce gelen vatandaşların herhangi bir işlemi yapılamıyor. BEDAŞ vezneleri kapanış saati: BEDAŞ vezneleri, hafta içi her gün akşam 18:00'da kapanır. Bu saatten sonra gelen vatandaşların işlemleri kabul edilmez ve işlemlerini bir sonraki iş gününe ertelemek zorunda kalırlar.

BEDAŞ hafta sonu çalışıyor mu?

Hayır, BEDAŞ hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) çalışmamaktadır. Vezneler ve bölge müdürlükleri hafta sonları kapalıdır. Ancak BEDAŞ'ın acil durumlar ve temel hizmetler için kesintisiz destek kanalları mevcut. Arıza, aydınlatma ve çeşitli teknik konularda;

Haberin Devamı

ALO 186 çağrı merkezi,

çağrı merkezi, BEDAŞ 186 mobil uygulaması,

mobil uygulaması, Resmi internet sitesi,

Sosyal medya hesapları ve e-posta

gibi dijital kanallar üzerinden 7/24 destek sunulmaya devam ediyor.

BEDAŞ öğle arası saati nedir?

BEDAŞ'ta personellerin öğle molası nedeniyle vezneler belirli bir süreliğine hizmet vermez. BEDAŞ öğle arası saati genellikle 12:30 ile 13:30 saatleri arasındadır. Bu bir saatlik süre boyunca gişe işlemleri yapılamaz. Öğle arasının saatlerinde operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak küçük değişiklikler olabilme ihtimaline karşı, işlemlerin aksamaması için mümkün olduğunca öğle arasından önce ya da sonra gidilmesi önerilir.