GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama: Taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak
ABONE OL

BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama: Taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

07.02.2023 - 19:36 |
BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama: Taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.

Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem! Son durum açıklandı
İlgili Haber
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem! Son durum açıklandı

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

Otogarda afet bölgesi hareketliliği! Otobüs firması 10 liraya taşıdı
İlgili Haber
Otogarda afet bölgesi hareketliliği! Otobüs firması 10 liraya taşıdı

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

AK Parti'li Çelik acı haberi duyurdu: Adıyaman milletvekilimiz Taş'ı depremde kaybettik
İlgili Haber
AK Parti'li Çelik acı haberi duyurdu: Adıyaman milletvekilimiz Taş'ı depremde kaybettik

    GÜNCEL HABERLER

    Deprem bölgesinde vergiler ertelendi

    Deprem bölgesinde vergiler ertelendi

    Prof. Dr. Sözbilir: Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

    Prof. Dr. Sözbilir: Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

    İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

    İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü