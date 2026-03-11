Bayrampaşa'da korkutan yangın! Alevler bir anda her yeri sardı

Korkutan yangın, saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin dış kısmında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Depodan yükselen alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DEPODA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu depoda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.