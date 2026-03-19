Bayram yolculuğu başladı: İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman arttı; bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Polis ve jandarma trafik ekipleri, kara yolunun önemli kesimlerinde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yetkililer, ilerleyen saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, buna göre tedbir alındığını söyledi.