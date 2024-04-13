Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu: Bakan Yerlikaya İstanbul'da bayram dönüşü için alınacak önlemleri açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldiğini, 55 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğine yönelik kararda esnekliğe gidileceğini belirtti.

Yerlikaya, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

'CUMA GÜNÜ 664 KAZA MEYDANA GELDİ'

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Kara yollarında trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 7'nci günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde; 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) toplam; 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.