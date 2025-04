Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 81 il valiliğine, ‘’Trafik Tedbirleri’’ni içeren genelge gönderdiklerini, 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını aktardı.

"720 personel sivil yolcu gibi otobüslere bindi"

Denetimlerde 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin görev alırken, 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yol denetlendi.

Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de alındı. 720 personel; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetledi.

1271 radar aracıyla, hız kontrolleri artırıldı. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yapıldı.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayısı da yüzde 30,6 artırıldı ve toplamda 4 milyon 957 bin 939 araç denetlendi.

593 bin 654 sürücüye ceza kesildi

Bu denetimler sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘’eksiklikleri giderilinceye kadar’’ trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Yerlikaya, bir önceki bayrama göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 4,6 oranında azaldığını, 6 bin 268’e gerilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, her biri, ayrı ayrı bir can. Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet, maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü."

74 can kaybından 44'ü aşırı hızdan kaynaklandı

Kazaların en başta gelen nedeni "aşırı hız" oldu. 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i ‘’hız ihlalinden’’ kaynaklandı. 74 can kaybından 44’ü ‘’aşırı hızdan’’ hayatını kaybetti.

Diğer sebepler arasında ‘’geçiş önceliği ihlali’’, ‘’arkadan çarpma’’,‘’şerit ihlali’’, ‘’dönüş kuralları’’ ve

‘’kırmızı ışıkta geçmek’’ oldu.

Yerlikaya, bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45’inin saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleştiğini açıkladı. Can kayıplarının da yüzde 44,6’sı yine aynı saat diliminde yaşandı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zira; trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir canın, belki de canların kurtulması demektir. Bir emniyet kemeri, bir tık sesi, bir ailenin dağılmasını engelleyebilir. Oysa, yetişeceğiniz yer için yaptığınız bir hız; bir yavrumuzun yetim kalmasına yol açabilir. Yaşadığımız her kaza bize; tekrar tekrar aynı dersi veriyor. Her biri için “keşke” dedik. Ama “keşke”ler hayat kurtarmıyor. Hayatı, hayatlarımızı kurallar kurtarıyor. Dikkat kurtarıyor. Sorumluluk kurtarıyor. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Lütfen! Trafikte aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.”

Bakanlık olarak trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladıklarını da belirten Yerlikaya, "Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki denetimlerimiz arttıkça ve ‘’kural ihlallerine yönelik’’ caydırıcılık güçlendikçe trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Trafik; sadece bir ulaşım meselesi değil, bir hayat meselesidir"

7/24 görev yapan ekiplere de teşekkür eden Bakan Yerlikaya şunları aktardı:

"Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan, sabırla, güler yüzle, fedakârca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Lütfen Unutmayalım. Trafik; sadece bir ulaşım meselesi değildir, bir hayat meselesidir de. Kurallara uymak ise, sadece bir zorunluluk değildir. Vatanımıza duyduğumuz sevginin, milletimize gösterdiğimiz saygının da bir göstergesidir. Bu yüzden hedefimiz “Trafikte Sıfır Can Kaybı.” Ne bir eksik, ne bir istisna. Çünkü biz, canlarımızı yolda bulmadık. Bu yüzden tek bir canımızı dahi yolda kaybetmeye de tahammülümüz yok. Bu uğurda çalışmaya, denetlemelerimizi sürdürmeye, uyarılarımızı yapmaya ve farkındalık oluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."