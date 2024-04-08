GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Bayram tatilinde kaza! Bariyerlere çarpan otomobil devrildi

Bayram tatilinde kaza! Bariyerlere çarpan otomobil devrildi

Bolu'da Anadolu Otoyolu’nun Dağkent mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil devrildi. Kazada araç sürücüsü ile yanındaki oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.04.2024 - 17:33 | | DHA
ABONE OL

Bolu'da Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dağkent mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yaşar Yılmaz yönetimindeki 37 LB 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, sürücü Yaşar Yılmaz ile oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten yapılırken kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Bayramda yağmur geliyor! Plan yapanlar dikkat, iller belli oldu

Bayramda yağmur geliyor! Plan yapanlar dikkat, iller belli oldu
TCG Kınalıada'dan yola çıktı!

TCG Kınalıada'dan yola çıktı!
Bayram tatilinde kaza! Bariyerlere çarpan otomobil devrildi

Bayram tatilinde kaza! Bariyerlere çarpan otomobil devrildi