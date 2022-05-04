Ramazan Bayramı sonrasına denk gelen Perşembe ve Cuma günü nin tatil olup olmadığı pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Bayramın hafta başına denk gelmesiyle birlikte bayram tatilinin 9 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram hafta sonuna bağlanmadı. Kamuda çalışan ve kamu kurumlarında işlem yapacaklar bayram tatilinin ne zaman biteceğini ve mesailerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bayram tatili ne zaman bitiyor? Mesai ne zaman başlıyor? Perşembe mesai var mı? Bayram tatili sonrası mesai ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı 4 Mayıs’ta sona eriyor. Ramazan Bayramı'nda, tatile çıkan kamu çalışanları 5 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin birleştirileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAYRAM TATİLİ SONRASI MESAİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Kamu kurumlarında mesai ve okullar eğitim devam edecek.