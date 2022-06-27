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Bayram tatili kaç gün olacak? Milyonlar bekliyordu, ve belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tarihi ve tatilin kaç gün olacağı Google aramalarında yer almaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile birleşecek mi? Bütün bu soruların cevabını Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İşte cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

27.06.2022 - 20:28 |
Bayram tatili kaç gün olacak? Milyonlar bekliyordu, ve belli oldu

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak" dedi.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek.

Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor.

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