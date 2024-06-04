Bayram tatili 9 gün oldu mu? KABİNE TOPLANTISI BAYRAM TATİLİ 2024 KARARI: Kurban bayramı tatili kaç gün 2024?

Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayacak ve arefe günü yarım gün olacak. Tatil planları yapmak isteyenler, tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Peki, Bayram tatili 9 gün oldu mu, kurban bayramı tatili kaç gün 2024?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Bu yıl bayramın ilk günü Pazar gününe denk geldiği için tatilin 9 güne uzatılması konusu Kabine Toplantısı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi

1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba