Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler bile şaşkına döndü
23.05.2026 - 11:06Güncellenme Tarihi:
Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para ve altın sürmeye hazırlanan şebekeye İstanbul'da dev operasyon düzenlendi. Fatih'te basılan bir adreste ele geçirilen sahte dolar, euro ve sahte altın miktarı ekipleri bile şoke etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.