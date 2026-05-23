GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler bile şaşkına döndü
HaberlerGündem Haberleri Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler bile şaşkına döndü

Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler bile şaşkına döndü

23.05.2026 - 11:06Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler bile şaşkına döndü

Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para ve altın sürmeye hazırlanan şebekeye İstanbul'da dev operasyon düzenlendi. Fatih'te basılan bir adreste ele geçirilen sahte dolar, euro ve sahte altın miktarı ekipleri bile şoke etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Güncel Haberler

Safranbolu’da Kurban Bayramı alarmı! UNESCO mirası tarihi kentte rezervasyonlar yüzde 80’e ulaştı: Boş oda kalmayacak!
#Ekonomi

Safranbolu’da Kurban Bayramı alarmı! UNESCO mirası tarihi kentte rezervasyonlar yüzde 80’e ulaştı: Boş oda kalmayacak!

Bayram öncesi yollara düştüler! Trafik kilit, hepsi tek bir noktaya gidiyor
#Gündem

Bayram öncesi yollara düştüler! Trafik kilit, hepsi tek bir noktaya gidiyor

Dalından koparan tek bir kuruş ödemiyor! Yılda bir kez oluyor, duyanlar akın etti
#Gündem

Dalından koparan tek bir kuruş ödemiyor! Yılda bir kez oluyor, duyanlar akın etti