Bayram günü abisini öldüren sanık: "Hakkımı gasp etmeye çalışıyordu"

Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde 10 Temmuz 2022 yılında meydana gelen olayda, Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) arasında miras kalan samanlık sebebiyle bayram günü tartışma çıkmış, Yaşar A. abisini av tüfeğiyle vurmuştu. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Tuncay A. hayatını kaybetmiş, Yaşar A. ise tutuklanmıştı.

"Tuncay eşimi taciz ediyormuş"

Yaşar A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Yaşar A., taraf avukatları, tanıklar ve aileler katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Yaşar A., "Büyüklerimizden bize kalan araziler var. Bu araziler sebebiyle abimle aramızda anlaşmazlık söz konusuydu. Abin benim hakkımı gasp etmeye çalışıyordu, tehdit ve hakarette bulunuyordu. 3-4 yıldır arazi sebebiyle tartışırız. Bir sene öncesinde de arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştık, beni silahla kovaladı. Şikayet ettim, jandarmalar gelip bizi barıştırmaya çalıştı. Olay yaşanmadan bir sene önce eşim bana Tuncay'ın onu ahırda cinsel anlamda taciz ettiğini söyledi. Eşim, Tuncay'ı evin önünde iç çamaşırıyla da görmüş. Konuyu aile büyüklerime söylediğimde, 'Bunda ne var?' dediler. Tuncay'a eşimi taciz etme mevzunu sordum. Ağır küfüler etti. Konuya ilişkin şikayetçi oldum, davamız sürüyordu. Tuncay'la aramız iyi değildi" dedi.

"Tuncay bana ve eşime hakaret etmeye devam edince ağrıma gitti dayanamadım"

Olay tarihinde neler olduğunu da anlatan Yaşar A., "Bayramın ikinci günüydü. Hayvanlarıma baktıktan sonra samanlığa gittim. Tuncay'ın samanları benim tarafıma koymuş olduğunu gördüm. Tuncay'a samanlarını alıp kendi tarafına koymasını söyledim. Küfürle cevap vererek 'İstediğim yere koyarım' dedi. Eşim sesimizi duymuş seslenerek 'Ne oluyor, bayram bayram uğraşma' dedi. Bu esnada Tuncay eşime dönüp küfür etti. Sonra bana da küfür etti ve yumruk attı. Yere düştüm ve 'Allah'ından bul' diye söylendim. Tuncay ile altlı üstü oturuyoruz. Tuncay bana, 'Ortak merdivenleri kullanamazsın' dedi. Eve doğru gittiğimde yine küfürler etmeye devam ediyordu. Kapının girişinden silahı aldım. Köy yeri olduğu için silah doluydu. Tuncay bana ve eşime hakaret etmeye devam edince ağrıma gitti dayanamadım, önce yere ateş ettim. Hakarete devam edince ayaklarına ateş etti. 4-5 el ateş ettim diye hatırlıyorum. Abim yere düştü, ben şoka girdim. Silahı bırakıp merdivenlerden aşağıya indim. Balkondan ateş etmiştim. Tuncay'ın eşiyle karşılaştık, bana sopayla vurmaya çalıştı, eşim araya girdi. Amacım Tuncay'ı alıp arabayla hastaneye götürmekti. Eşi bana tepki verince ben tekrar eve geçtim. Bir süre sonra da jandarma geldi teslim oldum. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"İddia edildiği gibi taciz olayı gerçek değildir"

Maktul Tuncay A.'nın eşi S.A. ise "Olay tarihinde evin önünde Yaşar ile eşim ağız dalaşı yapıyorlardı. Yaşar eşime hitaben, 'Samanlıktaki samanları benim yerimden al' diyordu. Eşim de ona, 'Orayı jandarma ayırdı' dedi. Zira 3-4 sene önce aralarındaki ilk tartışmada samanlığı jandarma ekipleri fiilen ayırmıştı. Eşim ve Yaşar'ın arasına girdim, 'Bayram günüdür yapmayın' dedim. Hakaret olmadan Yaşar evine gitti. Bizde eşimle ahıra gittik. Bir süre sonra eşim dışarıya çıkmış, 4-5 el silah sesi geldi, dışarı çıktığımda eşimin yerde yattığını gördüm. Evdekilere seslenmeye gittiğimde Yaşar boğazıma yapışarak 'Kes sesini, seni de öldürürüm' dedi. Sonra kaçtı gitti. Daha önce de köyde eşimi vuracağını söylüyormuş, buna dair söylentiler de duymuştum. İddia edildiği gibi taciz olayı gerçek değildir" şeklinde konuştu.

"Arazi anlaşmazlığı başladığından beri Tuncay beni taciz ediyor, küfür ediyordu"

Olaya ilişkin bildiklerini anlatan sanığın eşi B.A., "Eşim hayvanlara bakmaya gittikten bir süre sonra tartışma sesini duydum. 'Bayram günü yapmayın' dedim. Tuncay bana, 'Sen sus' dedi ve küfür etti. Sonra eşime küfür ederek yumruk attı. Arazi anlaşmazlığı başladığından beri Tuncay beni taciz ediyor, küfür ediyordu. Bizim evlerimiz altlı üstüdür. Beni gördüğünde evin önüne iç çamaşırıyla çıkıyordu" ifadelerini kullandı.

18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Savcısı Çağlar Delikaya, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Yaşar A.'nın haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Soner Fevzi Vurur, heyetle yaptığı görüşmenin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.