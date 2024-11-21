Bayraktar TB-3'ün başarısı Yunan basınında! 'Endişe verici gelişme'

Pronews haber sitesi, Bayraktar TB3 insansız hava aracının TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden ilk kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bu testi, Türk savunma sanayisinin deniz kuvvetleri için insansız sistemlerin operasyonel kabiliyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendiren site, aynı zamanda bu gelişmeyi Yunan savunma sistemleri açısından “yeni bir endişe verici gelişme” olarak tanımladı.

Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3’lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek, bu durumun Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.

Sigmalive haber sitesi, testin en dikkat çeken özelliğinin, iniş için herhangi bir destek ekipmanı kullanılmaması olduğunu belirtti. Haberde, “Bu da Bayraktar TB3’ün teknolojik üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye, Bayraktar TB3’ün başarısıyla dünya çapında bir ilke imza attı” ifadelerine yer verildi.